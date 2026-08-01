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मानव तस्करी रोकने को सीमा क्षेत्र के छात्रों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की सलाह दी गई। इस अभियान का आयोजन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एसएसबी, और रोजा संस्थान ने मिलकर किया। छात्रों ने परिवारों में यह जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

मानव तस्करी रोकने को सीमा क्षेत्र के छात्रों को किया जागरूक
मानव तस्करी रोकने को सीमा क्षेत्र के छात्रों को किया जागरूक

जरवा संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। राजकीय जयप्रकाश नारायण इंटर कॉलेज बालापुर में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने का संदेश दिया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कोतवाली जरवा, एसएसबी 9वीं वाहिनी और रोजा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसबी के उप निरीक्षक रंजीत और मुख्य आरक्षी संतोष ने तस्करी के तौर-तरीकों की जानकारी दी। उप निरीक्षक रामकिशन चौहान, मुख्य आरक्षी सुंदरलाल, निशांत मिश्रा और अनिल नायक ने बच्चों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

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रोजा संस्थान के अमल राज दुबे और अनीश यादव ने भी जागरूक किया। छात्रों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन पर दें। विद्यार्थियों ने यह संदेश अपने परिवार व गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विद्यालय के लिपिक राजाराम प्रजापति ने कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए। इससे सीमा क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी और मानव तस्करी मुक्त समाज के निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम में शिक्षक मनोज कनौजिया, छात्र रोहित, राम प्रसाद, खेम सिंह राणा, अर्जुन, अंगद सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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