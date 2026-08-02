महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में छात्रों को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुलपति ने विद्यार्थियों से दहेज नहीं लेने-देने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय में दहेज विरोधी जागरूकता अभियान में अधिकारों और प्रावधानों की दी गई जानकारी

‎‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों तथा इससे संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

दहेज प्रथा के गंभीर मुद्दे कुलपति प्रो. केपी सिंह ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि दहेज प्रथा केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, समानता और गरिमा से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे स्वयं दहेज न लेने और न देने का संकल्प लें तथा अपने परिवार एवं समाज में भी दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षित और जागरूक युवा पीढ़ी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कानूनी प्रावधानों की जानकारी ‎जागरूकता अभियान के दौरान विद्यार्थियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना-देना तथा दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। भारत में दहेज प्रथा के उन्मूलन और दहेज से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधान भी बनाए गए है जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है जो दहेज लेने, देने और मांगने पर रोक लगाता है। इसमें दहेज की मांग के लिए दंड तथा दहेज संबंधी अपराधों के लिए अन्य प्रावधान शामिल हैं।

दंड का प्रावधान ‎इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के संबंधी कानून जिसमें दहेज मृत्यु के केस में कम से कम सात वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड का प्रावधान है को बताया गया। साथ ही साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 , दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 4 जो दहेज की मांग करने को दंडनीय अपराधसे संबंधित है ,दहेज प्रतिषेध (वर-वधू को दिए गए उपहारों की सूची का रखरखाव) नियम, 1985 आदि के विषय में बताया गया। कुलसचिव महेंद्र कुमार सिंह ने भी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे दहेज प्रथा का विरोध करते हुए समानता, सम्मान और दहेज-मुक्त विवाह की संस्कृति को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक समन्वयक डॉ.ज्योति पाण्डेय ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूक करना, उन्हें अपने कानूनी अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराना तथा समाज में दहेज-मुक्त विवाह और समानता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ. इंद्रप्रीत कौर, राखी, नीलाशी, मीणा, रिया, स्नेहा, पुष्पा, दीप्ति, भारती, अंजली, साक्षी, वैष्णवी, मीनू समेत अन्य रहे।