बाल तस्करी के खिलाफ मानव शृंखला बनाकर दिया जागरुकता का संदेश

मुरहू, प्रतिनिधि। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर मुरहू प्रखंड के सुरुंडा में 15 दिवसीय जन-जागरुकता अभियान का समापन किया गया। कार्यक्रम में बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मानव श्रृंखला, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं।

मुरहू, प्रतिनिधि। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर गुरुवार को मुरहू प्रखंड के सुरुंडा में जिला बाल संरक्षण इकाई, खूंटी के सहयोग से बाल कल्याण संघ द्वारा संचालित 15 दिवसीय जन-जागरुकता अभियान का समापन किया गया। अंतिम दिन मानव श्रृंखला, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बच्चों ने आकर्षक पोस्टरों के माध्यम से बाल तस्करी के दुष्परिणामों को दर्शाते हुए लोगों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। मानव शृंखला बनाकर यह संदेश दिया गया कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन बाल कल्याण संघ के संस्थापक संजय मिश्रा ने बताया कि 15 दिनों तक विभिन्न गांवों और पंचायतों में रैली, दीवार लेखन, जनसंवाद, जागरुकता बैठक, पोस्टर निर्माण और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों के माध्यम से सुरक्षित पलायन, बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह और मानव तस्करी की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

सुरक्षा की आवश्यकता उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने से पहले संबंधित व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत में सूचना देने के साथ सरकार के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान व्यक्ति के झूठे प्रलोभन में नहीं आने तथा बाल तस्करी या बाल श्रम की आशंका होने पर तुरंत प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने की अपील की।