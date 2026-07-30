बाल तस्करी रोकने को चलाया अभियान

रातू, प्रतिनिधि। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर गुरुवार को बाल कल्याण संघ, कमड़े (रातू) की ओर से राज्यभर में बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पंचायतों में रैली, दीवार लेखन, मानव शृंखला, नुक्कड़ नाटक और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल कल्याण संघ के संस्थापक संजय मिश्रा ने कहा कि मानव तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक चुनौती का विषय है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर तस्कर गरीब परिवारों को झूठे रोजगार और अधिक कमाई का लालच देते हैं, जिससे सबसे अधिक बच्चे और महिलाएं प्रभावित होती हैं।

संजय मिश्रा ने लोगों से अपील की कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने से पहले ग्राम पंचायत को सूचना दें और सरकार के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा, ट्रैकिंग और सहायता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं। यदि कहीं बाल तस्करी, बाल श्रम या किसी बच्चे को जबरन ले जाने की आशंका हो तो तत्काल प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना दें। उन्होंने कहा कि सरकार, पंचायत, स्कूल, समुदाय और युवाओं के संयुक्त प्रयास से ही बाल तस्करी मुक्त झारखंड का निर्माण संभव है। अभियान में पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, युवा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।