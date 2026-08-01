सोनपुर स्टेशन पर बाल व मानव तस्करी रोकने को चला जागरूकता अभियान

जागरुकता अभियान

पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर स्टेशन पर शनिवार को बाल तस्करी और मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। रेल डीएपी और आरपीएफ कमांडेंट के निदेश पर जीआरपी थानाध्यक्ष संजय पासवान और आरपीएफ इंस्पेक्टर सुमन कुमारी के संयुक्त नेतृत्व में सोनपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पोर्टिको और सर्कुलेटिंग एरिया में जागरुकता अभियान निकाल कर यात्रियों और आम नागरिकों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने यात्रियों से अपील की कि यदि किसी बच्चे, महिला या अन्य व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में आवाजाही दिखाई दे अथवा किसी प्रकार की तस्करी की आशंका हो तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी अथवा रेलवे हेल्पलाइन पर दें। लोगों को बताया गया कि समय पर दी गई सूचना से कई मासूमों और जरूरतमंद लोगों को तस्करों के चंगुल से बचाया जा सकता है। संयुक्त टीम ने यात्रियों के बीच पंपलेट वितरित कर बाल एवं मानव तस्करी के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया। अभियान के दौरान यह भी बताया गया कि अकेले यात्रा कर रहे बच्चों, डरे-सहमे या संदिग्ध स्थिति में दिखने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखें तथा किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। रेल अधिकारियों ने कहा कि बाल एवं मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसकी रोकथाम में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान लगातार चलाए जायेंगे ताकि यात्रियों में सतर्कता बढ़े और रेलवे परिसर को सुरक्षित बनाया जा सके।