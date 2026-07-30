Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु में छात्रवृत्ति जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

गुवा के केंद्रीय विद्यालय, मेघाहातुबुरु में छात्रवृत्ति योजना के प्रति जागरूकता और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 39 खान श्रमिकों के बच्चों का पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु में छात्रवृत्ति जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित
केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरु में छात्रवृत्ति जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित

गुवा । केंद्रीय विद्यालय, मेघाहातुबुरु में छात्रवृत्ति योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक करने तथा पात्र छात्रों का पंजीकरण कराने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का सफल संचालन महाप्रबंधक (मानव संसाधन) अमित विश्वास, एजीएम (मानव संसाधन) रोहित टोप्पो एवं उनके अधिकारियों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. आशीष कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान खान श्रमिकों के 39 आश्रित विद्यार्थियों की पहचान की गई तथा उनका राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया गया। इस पहल का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलाना तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को छात्रवृत्ति योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Registration Chaibasa Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।