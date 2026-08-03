छात्रों ने पोस्टरों से दिया अंगदान महादान का संदेश
राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दून मेडिकल कॉलेज में जागरूकता अभियान फोटो देहरादून, वरिष्ठ
राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर दून मेडिकल कॉलेज में जागरूकता अभियान फोटो
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
राष्ट्रीय अंगदान दिवस-2026 के अवसर पर सोमवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्या प्रो. डॉ. गीता जैन के निर्देशन और कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. अनुपमा आर्या के नेतृत्व में कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नयागांव जनता राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को अंगदान के महत्व की जानकारी दी गई।
अंगदान का महत्व
नोडल अधिकारी डॉ. ऋचा सिन्हा ने कहा कि अंगदान मानवता का सर्वोच्च महादान है और एक व्यक्ति आठ लोगों तक का जीवन बचा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। पीजी रेजिडेंट डॉ. कीर्तिका और डॉ. ध्रुवी ने अंगदान के वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी दी। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर महादेव गौड़ ने नोटो और सोटो की भूमिका बताई और कहा कि वर्ष 2025 में करीब 20 हजार लोगों का अंग प्रत्यारोपण हुआ, जबकि 90 हजार मरीज अब भी प्रतीक्षा सूची में हैं। एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों के बीच पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सोटो नोडल अधिकारी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान डॉ. सुमित कुमार सिंह, रमेश चंद्र, राजेश कुमार, उमा गोसाई आदि मौजूद रहे।
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लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें