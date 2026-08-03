अस्कोट में जागरूकता शिविर लगा
अस्कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव मंजू देवी ने महिलाओं को नालसा योजना 2016 के बारे में जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य जागरूकता की कमी के कारण अपने न्यायसंगत अधिकारों से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करना है।
संतोष, पिथौरागढ़। अस्कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने क्षेत्र में पहुंचकर महिलाओं को नालसा योजना 2016 के बारे में जानकारी दी। कहा इस योजना का उद्देश्य जागरूकता की कमी के कारण अपने न्यायसंगत अधिकारों से वंचित रहे वरिष्ठ नागरिक को जागरूक करना है।
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