योग शिविर में विद्यार्थियों को बताए शिक्षा और स्वास्थ्य के मायने
राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर ज्ञान सरोवर जूनियर हाईस्कूल में आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को शिक्षा और सेहत का महत्व समझाया गया। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक योगेंद्र कुमार मिश्र ने छात्रों को स्वस्थ रहने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत संचालित योग वेलनेस सेंटर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय औरैया की ओर से शुक्रवार को ज्ञान सरोवर जूनियर हाईस्कूल मुहाल सत्तेश्वर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब एक हजार छात्र-छात्राओं और विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा व स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक एवं योग वेलनेस सेंटर प्रभारी योगेंद्र कुमार मिश्र ने 'जीवन एक प्रयोगशाला' और 'शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान' विषय पर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।
परिस्थितियां विपरीत होने पर निराश होने के बजाय उनका सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बदलते दौर में शिक्षा के साथ अच्छे स्वास्थ्य का महत्व समझाया। कहा कि युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विद्यार्थियों को अच्छी आदतें अपनाने, अनुशासन में रहने और नशे से दूर रहने की सीख दी गई। योग प्रशिक्षक ने बताया कि योग वेलनेस सेंटर की ओर से पिछले आठ वर्षों से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं और आम लोगों को नशामुक्त, संयमित और सादगीपूर्ण जीवन अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिविर में विद्यार्थियों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अच्छी आदतों को अपने व्यवहार में शामिल करने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय भदौरिया, वरिष्ठ शिक्षक प्रेम शंकर अवस्थी सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।
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