Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योग शिविर में विद्यार्थियों को बताए शिक्षा और स्वास्थ्य के मायने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर ज्ञान सरोवर जूनियर हाईस्कूल में आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को शिक्षा और सेहत का महत्व समझाया गया। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक योगेंद्र कुमार मिश्र ने छात्रों को स्वस्थ रहने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

योग शिविर में विद्यार्थियों को बताए शिक्षा और स्वास्थ्य के मायने

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत संचालित योग वेलनेस सेंटर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय औरैया की ओर से शुक्रवार को ज्ञान सरोवर जूनियर हाईस्कूल मुहाल सत्तेश्वर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें करीब एक हजार छात्र-छात्राओं और विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा व स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक एवं योग वेलनेस सेंटर प्रभारी योगेंद्र कुमार मिश्र ने 'जीवन एक प्रयोगशाला' और 'शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान' विषय पर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

परिस्थितियां विपरीत होने पर निराश होने के बजाय उनका सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बदलते दौर में शिक्षा के साथ अच्छे स्वास्थ्य का महत्व समझाया। कहा कि युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करे तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विद्यार्थियों को अच्छी आदतें अपनाने, अनुशासन में रहने और नशे से दूर रहने की सीख दी गई। योग प्रशिक्षक ने बताया कि योग वेलनेस सेंटर की ओर से पिछले आठ वर्षों से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं और आम लोगों को नशामुक्त, संयमित और सादगीपूर्ण जीवन अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिविर में विद्यार्थियों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अच्छी आदतों को अपने व्यवहार में शामिल करने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय भदौरिया, वरिष्ठ शिक्षक प्रेम शंकर अवस्थी सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।