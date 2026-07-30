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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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सितारगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्रों को घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण, और बालिका भ्रूण हत्या के विषयों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा दीप जलाकर किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सितारगंज। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण, बालिका भ्रूण हत्या विषयों पर छात्रों को जागरूक किया गया। गुरुवार को आयोजित शिविर में स्वयं जागरूक रहते हुए समाज का अपराध मुक्त वातावरण निर्माण करने की जानकारी दी गयी। सिविल जज नंदिता ने समाज में अपने हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक किया। गुरुवार को कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द्र गुप्ता, प्रधानाचार्य निरंजन सिंह, अध्यक्ष अजीत सिंह जोशन ने दीप जलाकर किया। छात्रा सुमन, जागृति, मोनिका, राशि ने सिविल जज से प्रश्न कर जानकारी जुटाई।

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यहां मनोरमा गुप्ता, विश्वजीत राय, पीएलवी, निर्मल गहतोड़ी, मनोज कुमार, बलजीत कौर, रिफा, जीवन सिंह राणा, नीतू व मुकेश चन्द्र ने विचार व्यक्त किए।

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