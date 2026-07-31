टीबी मुक्त भारत अभियान : मरीजों के बीच बांटा गया पौष्टिक आहार

खगड़िया। नगर संवाददाता राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय में टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी से पीड़ित मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा समाज को टीबी के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने मरीजों को पौष्टिक आहार का वितरण करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता देश को टीबी मुक्त बनाना है और इसी लक्ष्य को लेकर जिले में विशेष अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है।

कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। यदि समय पर इसकी पहचान हो जाए और मरीज नियमित रूप से दवा का सेवन करे तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर रही हैं। स्क्रीनिंग अभियान का उद्देश्य ऐसे लोगों की समय पर जांच कराना है, जिनमें टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, ताकि बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित किया जा सके। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि टीबी मरीजों के लिए दवा के साथ-साथ पौष्टिक भोजन भी अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त पोषण मिलने से मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उपचार का बेहतर प्रभाव देखने को मिलता है। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में लगातार स्क्रीनिंग, जांच, उपचार और मरीजों की नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही मरीजों को उपचार के दौरान पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और नियमित दवा लेने से टीबी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को टीबी से बचाव, इसके लक्षण, उपचार और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दी। मौके पर जिला परिषद के जिला अभियंता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।