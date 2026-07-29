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बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने में विफल सरकार: अवामी लीग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा विफल रही है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने में विफल सरकार: अवामी लीग

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में प्रतिबंधित शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बुधवार को देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के लिए बीएनपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

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हमलों का आरोप

पार्टी ने कहा कि राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान हिंदू समुदाय बार-बार हमलों का निशाना बनता रहा है। अवामी लीग ने भोला जिले के लालमोहन उपजिला में हाल ही में हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भूमि विवाद के मामले में अदालत का फैसला पक्ष में आने के बावजूद हिंदू नागरिक गोपाल कृष्ण दास और उनके परिवार पर बेरहमी से हमला किया गया। हमलावरों का मकसद केवल जमीन पर कब्जा करना नहीं था। दिनदहाड़े वे घर में घुस आए और गोपाल कृष्ण दास और उनकी पत्नी अखी रानी दास की बुरी तरह पिटाई की। दंपति की दो बेटियों के साथ भी मारपीट की गई और उनका उत्पीड़न किया गया, जबकि परिवार के बुजुर्ग पिता को पानी में डुबोकर प्रताड़ित किया गया।

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सुरक्षा व्यवस्था के सवाल

दास के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना से यह सवाल खड़ा होता है कि आम नागरिकों, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा कितनी प्रभावी है। पार्टी ने कहा, ब अदालत का फैसला आने के बाद भी कोई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर सुरक्षित नहीं रह सकता और महिलाओं के साथ दिनदहाड़े अत्याचार होता है, तो यह कानून के शासन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की राज्य की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बीएनपी और जमात का प्रभाव

लीग ने आरोप लगाया कि जब-जब बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और उनसे जुड़े समूहों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहा है, तब-तब बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को असुरक्षा और हिंसा का सामना करना पड़ा है।

- 257 घटनाएं हुई साल की पहली छमाही में 44 लोगों की मौत

- 10 मामले जबरन वसूली, अपहरण के भी दर्ज किए गए अल्पसंख्यकों पर

- 42 घटनाएं दर्ज महिला उत्पीड़न की इस साल

-62 मामले पूजा स्थलों पर तोड़तोड़-आगजनी के आए सामने

- 15 मामले अल्पसंख्यकों के घरों पर कब्जे के दर्ज

- 47 घटनाएं लूटपाट की सामने आ चुकी पहली छमाही में

नोट: सभी आंकड़े बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार।

सामान्य प्रश्न

अवामी लीग ने किसे जिम्मेदार ठहराया है?
अवामी लीग ने बीएनपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

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