Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जटिल स्त्री रोग शल्य क्रियाओं में कीर्तमान बना रहा एटा मेडकिल कालेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जटिल सर्जरी कर पिछले कुछ महीनों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्राचार्य डॉ. बलबीर सिंह और विभागाध्यक्ष डॉ. साधना सिंह के निर्देशन में बिना चीरे के सफल ऑपरेशन किए गए, जिससे कई महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं हल हुईं।

जटिल स्त्री रोग शल्य क्रियाओं में कीर्तमान बना रहा एटा मेडकिल कालेज

वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज निरंतर उत्कृष्ट, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्राचार्य डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने पिछले कुछ महीनों में अनेक जटिल स्त्री रोग संबंधी शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की गई हैं। विभागाध्यक्ष डॉ. साधना सिंह ने बताया कि जुलाई माह में बच्चेदानी के ऑपरेशन किये गए उनमें महिलाओं को अत्यधिक रक्त स्राव होने की समस्या से ग्रसित थी। इसके लिए वह कई सालों से इलाज करवा रही थी। कुछ महिलाएं दो वर्ष से इस बीमारी से पीड़ित थीं। जांच में पता लगा कि उनकी बच्चेदानी के अंदर बड़ी रसौली की गांठ थी।

इसका साइज 7x8 सेंटीमीटर, वजन लगभग एक किलो से अधिक था। मन में उम्मीद बहुत कम थी यहां भी डॉक्टर बच्चेदानी निकालने की ही सलाह देंगे। ऑपरेशन बिना चीरा के किया। सात दिन के बाद वह वापस अपने प्रदेश लौट गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।