विदेश: पाकिस्तान में चार पर्वतारोहियों के शव मिले
चीन, अमेरिका, ओमान के पर्वतारोही भी शामिल थे इस दल में। सभी के मारे जाने की आशंका।
इस्लामाबाद, एजेंसी।पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुए 10 पर्वतारोहियों की तलाश कर रहे बचाव दल को शुक्रवार को चार शव मिले, जबकि अन्य छह पर्वतारोहियों की तलाश जारी है।इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा कर रहे थे, जिन्हें निम्स दाई के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में जन्मे पूर्जा ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक रहे हैं और हिमालय की चोटियां फतह करने वाले विश्व के अग्रणी पर्वतारोहियों में उनकी गिनती होती है।अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम के बावजूद चारों पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के प्रयास जारी हैं।
अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के उपाध्यक्ष कर्रार हैदरी ने कहा, इस दल से गुरुवार को संपर्क नहीं हो पाया था। अनहोनी की आशंका से सेना की मदद से तलाशी व बचाव अभियान शुरू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टरों को भी खोज एवं बचाव अभियान में शामिल किया गया है। अधिकारी लापता पर्वतारोहियों के परिजनों के लगातार संपर्क में हैं।अभियान दल में पांच नेपाली पर्वतारोही, पाकिस्तान के हुंजा के पर्वतारोही सोहेल साखी, ओमान की पर्वतारोही नाथिरा, अमेरिकी पर्वतारोही मैलोरी गीस, वांग नामक एक चीनी पर्वतारोही तथा एक अन्य विदेशी पर्वतारोही शामिल थे।
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