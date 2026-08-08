ऑटो चालक का अंतिम संस्कार, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
मानगो के जाकिरनगर निवासी 34 वर्षीय ऑटो चालक जाकिर आलम का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद हुआ। जाकिर 2 अगस्त से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की मांग की है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लापता होने की सूचना के बावजूद कोई गंभीरता नहीं दिखाई।
मानगो के जाकिरनगर निवासी 34 वर्षीय ऑटो चालक जाकिर आलम का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद होने के बाद शुक्रवार को जाकिरनगर कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। जाकिर दो अगस्त से लापता था। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि जाकिर के लापता होने के बाद सूचना तत्काल आजादनगर थाना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे तलाशने में गंभीरता नहीं दिखाई। पांच दिन तक न तो जाकिर का कोई सुराग मिला और न ही ऑटो बरामद हुआ।
बाद में उसका शव स्वर्णरेखा नदी से लक्ष्मण नगर घाट से मिला। परिजनों का आरोप है कि यह सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है।
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