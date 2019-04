कोलकाता: एक ऑटो ड्राइवर ने चलते ऑटो की छत पर बनाया गार्डन ताकि लोग गर्मी में भी रहें ठंडा-ठंडा कूल-कूल

कोलकाता में एक ऑटो ड्राइवर ने ग्रीनरी बढ़ाने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। इस ड्राइवर ने चलते ऑटो की छत पर एक अनूठा गार्डेन तैयार कर सबको हैरान कर दिया है। इस अनोखे मूविंग गार्डेन की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ऑटो चालक के इस काम पर लोगों काफी सराहना मिल रही है।

रेडिट पोस्ट ने कहा, कोलकाता में एक ऑटो की छत पर सबसे अलग हटकर गार्डन बनाने की कारीगरी की गई है। ऑटो के ऊपर बनाया गया गार्डन जिसका नाम रूफ-टॉप गार्डन रखा गया है। रूफ-टॉप गार्डन को कोलकाता के एक ऑटो ड्राइवर ने नया रूप दिया है। ग्रीन ऑटो के हुड यानि छत पर रूफ-टॉप गार्डन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑटो ड्राइवर ने एक मैसेज भी दिया है "पेड़ बचाओ जीवन बचाओ"। एक रेडिट यूजर का कहना है, "रिक्शा को ठंडा करने का ऐसा ग्रीन तरीका है"। यह एक ऐसा तरीका है जिससे वातावरण को प्रदुषित होने से भी बचाया जा सकता है और भीषण गर्मी से यात्रियों को गर्मी से भी बचाएगा।

विजय पाल हैं इस कारीगरी के हीरो

कारीगरी करने वाले का नाम विजय पाल है इनका मकसद पेड़ों को बचाने का है। इनका कहना है कि पेड़ बचे तो जीवन बचे। दूसरा मकसद है कि भीषण गर्मी में सवारी को इससे राहत मिले। विजय इस गार्डन में रोज पानी देते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। उनका कहना है कि अगर अब भी दुनिया को लगता है कि ऑटो वाले कुछ नहीं, तो धिक्कार है।

ऑटो को हरे और पीले रंग से किया डेकोरेट

ट्वीटर पर भी सामने आई तस्वीर:

