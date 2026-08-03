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किराये के विवाद में ऑटो चालक ने होमगार्ड को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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सैनी थाना क्षेत्र में किराया विवाद को लेकर एक ऑटो चालक ने होमगार्ड की पिटाई की। शिकायत पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित होमगार्ड रामनाथ सरोज ने 31 जुलाई को ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

किराये के विवाद में ऑटो चालक ने होमगार्ड को पीटा

सैनी थाना क्षेत्र के गपपा मोड़ के समीप किराये के विवाद को लेकर ऑटो चालक ने एक होमगार्ड की पिटाई कर दी। मामले की शिकायत पर एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोखराज थाना क्षेत्र के अहिरारा गांव का रामनाथ सरोज पुलिस विभाग में होमगार्ड के पर पर तैनात है। उसने बताया कि 31 जुलाई की दोपहर वह कोखराज थाने से डाक लेकर डीएसपी सिराथू के यहां जा रहा था। रास्ते में गपना मोड़ के समीप ऑटो चालक ने किराया मांगा तो 25 रुपया दे दिया। इस पर चालक 50 रुपये मांगने लगा।

विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पिटाई शुरू कर दी। अन्य यात्रियों व स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। रविवार को पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। सैनी थाना प्रभारी त्रिलोकी नाथ पांडेय का कहना है कि ऑटो चालक अशोक सोनी निवासी सेंगरहा थाना पश्चिमशरीरा के खिलाफ एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। इसकी विवेचना सर्किल अफसर करेंगे। उनके स्तर से ही आगे की कार्रवाई होगी।

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