बांका : ऑटो पलटने से पिता-पुत्र हुए जख्मी
बांका के अमरपुर में एक ऑटो पलटने से पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। विष्णु साह अपने परिवार के साथ भागलपुर जा रहे थे, तभी सड़क पार करते हुए एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बांका से जितेन्द्र की रिपोर्ट अमरपुर (बांका)। अमरपुर कजरैली पथ पर हसनपुर गांव के समीप बुधवार को ऑटो पलटने से उस पर सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, समुखिया गांव के विष्णु साह अपने परिवार के साथ ऑटो से भागलपुर की ओर जा रहे थे। हसनपुर गांव के समीप पहुंचते ही अचानक एक व्यक्ति सड़क पार करने लगा, उसे बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें विष्णु साह एवं उनके पुत्र सन्नी कुमार जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया।
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