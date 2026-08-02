नीलगाय से बचने में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा
- चालक समेत छह यात्री घायल, दो की हालत गंभीर जीपुर राज्य मार्ग पर रविवार की सुबह नीलगाय को बचाने के चक्कर में सवारी से भरी ऑटो पलट गई। जिसमें सवार चाल
चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर चट्टी के समीप आजमगढ़-गाजीपुर राज्य मार्ग पर रविवार की सुबह नीलगाय को बचाने के चक्कर में सवारी से भरी ऑटो पलट गई। जिसमें सवार चालक सहित छह यात्री घायल हो गए। दुर्घटना को देख आस-पास के लोग जुट गए। गंभीर रूप से घायल दंपति को समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोधौरा निवासी सचिन पुत्र किन्नु गुप्ता अपनी पत्नी रिमझिम के साथ मुंबई जाने के लिए रविवार की सुबह ऑटो रिक्शा से दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे।
इस दौरान ऑटो रिक्शा में तीन अज्ञात यात्री और चालक मौजूद थे। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर चट्टी पार करते समय राज्य मार्ग पर अचानक नीलगाय आ गई। जिससे बचने के चक्कर में ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक समेत कुल छह लोग घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें पति-पत्नी की हालत गम्भीर होने पर डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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