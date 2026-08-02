Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीलगाय से बचने में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

- चालक समेत छह यात्री घायल, दो की हालत गंभीर जीपुर राज्य मार्ग पर रविवार की सुबह नीलगाय को बचाने के चक्कर में सवारी से भरी ऑटो पलट गई। जिसमें सवार चाल

नीलगाय से बचने में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा

चिरैयाकोट, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर चट्टी के समीप आजमगढ़-गाजीपुर राज्य मार्ग पर रविवार की सुबह नीलगाय को बचाने के चक्कर में सवारी से भरी ऑटो पलट गई। जिसमें सवार चालक सहित छह यात्री घायल हो गए। दुर्घटना को देख आस-पास के लोग जुट गए। गंभीर रूप से घायल दंपति को समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोधौरा निवासी सचिन पुत्र किन्नु गुप्ता अपनी पत्नी रिमझिम के साथ मुंबई जाने के लिए रविवार की सुबह ऑटो रिक्शा से दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे।

इस दौरान ऑटो रिक्शा में तीन अज्ञात यात्री और चालक मौजूद थे। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के रायपुर चट्टी पार करते समय राज्य मार्ग पर अचानक नीलगाय आ गई। जिससे बचने के चक्कर में ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक समेत कुल छह लोग घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें पति-पत्नी की हालत गम्भीर होने पर डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News Azamgarh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।