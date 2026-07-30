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कांवड़ मार्ग पर हल्के वाहनों पर लगा प्रतिबंध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते प्रशासन ने हल्के वाहनों के लिए कांवड़ मार्ग पर रोक लगा दी है। एसडीएम ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुधार के निर्देश दिए। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने मार्ग पर गश्त बढ़ाई है।

कांवड़ मार्ग पर हल्के वाहनों पर लगा प्रतिबंध

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर हल्के वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने मार्ग को पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया है। बुधवार को एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने कांवड़ पटरी मार्ग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई स्थानों पर कमियां पाए जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। एसडीएम ने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।

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उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उधर, पुलिस प्रशासन भी दिनभर कांवड़ मार्ग पर गश्त करता रहा और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त बनाए रखा। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

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