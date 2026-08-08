खाद की दुकानों पर छापा, आठ सैम्पल भरे, दो दुकान का लाइसेंस निलंबित
बस्ती, निज संवाददाता। शासन के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने भानपुर, उप निदेशक
बस्ती, निज संवाददाता। शासन के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने भानपुर, उप निदेशक कृषि ने बस्ती सदर, जिला कृषिरक्षा अधिकारी ने रुधौली और अपर जिला कृषि अधिकारी अंबिकेश सिंह ने छापेमारी की।जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने बताया कि भानपुर क्षेत्र के सहकारी समितियों व निजी उर्वरक बिक्री वाले किसान सेवा केंद्र, डीसीएफ केंद्र, सीताराम खाद भंडार आदि का औचक निरीक्षण किया। इन टीमों ने यूरिया, डीएपी, एनपीके के आठ संदिग्ध नमूने लिये। अभिलेखों में गड़बड़ी मिलने पर आठ दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच के समय मौके पर प्रतिष्ठानों के बंद होने एवं उर्वरक प्रतिष्ठान संचालक के मौके से फरार होने के कारण दो उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों किसान सेवा केंद्र सल्टौआ गोपालपुर एवं डीसीएफ कनेथू का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जांच के दौरान एडीओ एजी सत्येंद्र कुमार व राजकीय उपसंभागीय कृषि प्रसार कार्यालय भानपुर के टीए अमित कुमार मौजूद रहे।
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