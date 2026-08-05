कांवड़ मेले के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रशासन सख्त
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से मौके पर हो रही खाद्य सामग्री की जांचमोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से मौके पर हो रही खाद्य सामग्री की जांचयमकेश्वर, संवाददाता। श
कांवड़ मेले में नीलकंठ पहुंच रहे लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया है। खाद्य विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में लगी दुकानों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
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