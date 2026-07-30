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ऑस्ट्रेलिया ने टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा नियामक संस्था ने टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि टेलीग्राम ने चरमपंथी और हिंसक सामग्री जैसे कि बफेलो और क्राइस्टचर्च की गोलीबारी के वीडियो नहीं हटाए। टेलीग्राम पर 3.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। कंपनी ने आरोपों का खंडन किया है।

ऑस्ट्रेलिया ने टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा नियामक संस्था ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का आरोप है कि टेलीग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म से चरमपंथी और हिंसक सामग्री नहीं हटाई। इनमें अमेरिका के बफेलो और न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में गोलीबारी के वीडियो और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के वीडियो भी शामिल हैं। यूएई स्थित इस ऐप के दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ यूजर्स हैं। यदि यह आरोप साबित हो जाता है तो टेलीग्राम पर करीब 3.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑनलाइन सुरक्षा आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट ने गुरुवार को कहा कि यह मामला आतंकवाद समर्थक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने में कथित विफलता से जुड़ा है।

यह कानूनी कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया के 2021 के उस कानून की परीक्षा भी मानी जा रही है, जिसके तहत तकनीकी कंपनियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी और आतंकवाद समर्थक सामग्री हटाने के प्रयास करना अनिवार्य है।हालांकि, टेलीग्राम ने इन आरोपों से इनकार किया। कंपनी के प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर भेजे गए लिखित बयान में कहा कि हम इन आरोपों को खारिज करते हैं और इनका मजबूती से सामना करेंगे।

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