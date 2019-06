ऑस्ट्रेलिया के PM ने ली पीएम मोदी के साथ सेल्फी, ट्वीट किया- 'कितने अच्छे हैं मोदी'

जापान के ओसाका में जी 20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के दिग्गज नेता इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। शनिवार को पीएम मोदी की कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई, इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ भी उनकी बैठक हुई। जी 20 शिखर सम्मेलन के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक को चिन्हित करने के लिए उनके साथ एक सेल्फी ली और उसे ट्वीट किया।

नवनिर्वाचितक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ न सिर्फ तस्वीर पोस्ट की, बल्कि उन्होंने एक बेहतरीन कैप्शन भी दिया। जिसमें उन्होंने लिखा- 'कितना अच्छा है मोदी'। बता दें कि उन्होंने जिस तरह से लिखा है, उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने 'कितने अच्छे हैं मोदी' लिखने की कोशिश की।

