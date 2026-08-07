विदेश:: ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की दो महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को नागरिकता दी
मेलबर्न,एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल मार्च में शरण मांगने वाली ईरान की दो महिला
मेलबर्न,एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल मार्च में शरण मांगने वाली ईरान की दो महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को नागरिकता प्रदान कर दी है। फातिमेह पसंदिदेह और अतेफेह रामेजानीसादेह ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि आव्रजन मंत्री टोनी बर्क ने उन्हें एक दिन पहले उनके ऑस्ट्रेलियाई गृह नगर ब्रिस्बेन में नागरिकता समारोह में शपथ दिलाई थी।स्थानीय ईरानी समुदाय के लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। रामेजानीसादेह ने बयान में कहा कि कल का दिन मेरे लिए सचमुच बहुत खास और अविस्मरणीय था। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे अपना जीवन और भविष्य बनाने का अवसर दिया है।
पसंदिदेह ने कहा कि बुधवार का दिन मेरे जीवन के सबसे खुशी भरे दिनों में से एक था। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनकर मुझे बेहद गर्व और खुशी हो रही है। हमने जो कुछ भी झेला है और जिन चुनौतियों का सामना किया है, उसके बाद यह पल मेरे लिए शब्दों से परे है।
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