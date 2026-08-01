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टेली-कंसल्टेशन में औरंगाबाद जिला बिहार में अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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औरंगाबाद की डीएम ने दी बधाईबाद 44042 टेली-कंसल्टेशन के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। बताया गया कि जिले में टेलीमेडिसिन सेवाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा...

टेली-कंसल्टेशन में औरंगाबाद जिला बिहार में अव्वल

औरंगाबाद की डीएम ने दी बधाई 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 48438 लोगों ने लिया लाभा औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राज्य स्तर पर जारी टेली-कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद ने एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

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सफलता का श्रेय

औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक की अवधि में औरंगाबाद जिला ने 48438 टेली-कंसल्टेशन दर्ज करते हुए बिहार के सभी जिलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पूर्व 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक की रैंकिंग में भी औरंगाबाद 44042 टेली-कंसल्टेशन के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। बताया गया कि जिले में टेलीमेडिसिन सेवाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है तथा अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

बधाई और महत्व

डीएम ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं संबंधित कर्मियों को बधाई दी। डीएम ने कहा कि टेली-कंसल्टेशन सेवा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस सेवा की पहुंच को और व्यापक बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग घर बैठे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त कर सकें।

हार्दिक सहयोग

सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में टेली-कंसल्टेशन सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता तथा स्वास्थ्यकर्मियों की सक्रिय भागीदारी के कारण यह सफलता प्राप्त हुई है।

अधिक जानकारियाँ

औरंगाबाद ने टेली-कंसल्टेशन में कब से कब तक लाभ लिया?
1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक
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