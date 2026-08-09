Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगस्त क्रांति में भागलपुर के 1142 लोग गए थे जेल, 463 को हुई सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

हिन्दुस्तान विशेष अगस्त कांति (9 अगस्त को) पर विशेष महात्मा गांधी के आह्वान पर

अगस्त क्रांति में भागलपुर के 1142 लोग गए थे जेल, 463 को हुई सजा

भागलपुर, वरीय संवाददाता। महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नौ अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। सन 1942 की इस अगस्त क्रांति ने संयुक्त भागलपुर व बांका जिले में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा जनआक्रोश पैदा किया था, जिसने विदेशी शासन की चूलें हिला दी थीं। बिहार सरकार के अभिलेखागार में दर्ज जानकारी के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर जिले के 1142 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 463 क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई, जबकि तीन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई। सरकारी भवनों और थानों पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजी सेना और पुलिस की गोली से करीब 250 लोगों ने शहादत दी थी। आंदोलनकारियों ने जिले के 20 थानों पर भी हमला किया था。

ये भी पढ़ें:अगस्त क्रांति के योद्धा को मिली थी 15 साल कैद की सजा

पटना सचिवालय की शहादत से भड़का भागलपुर

11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में तिरंगा फहराने के प्रयास के दौरान खड़हरा, बांका के सतीश चंद्र झा समेत अन्य क्रांतिकारियों की शहादत की खबर भागलपुर पहुंची तो आंदोलन और उग्र हो गया। जिले में कई दिनों तक प्रदर्शन और विरोध का दौर चला। 15 अगस्त को लाजपत पार्क में क्रांतिकारियों की सभा पर तत्कालीन एसएसपी स्टॉक ने लाठीचार्ज कराया। इसके अगले ही दिन 16 अगस्त को भागलपुर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जुटे। भीड़ पर अंग्रेजी पुलिस ने गोली चला दी। इसमें कई क्रांतिकारी मारे गए। 17 अगस्त को भी स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति की मौत हुई।

ये भी पढ़ें:अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने रखी आजादी की नींव

नौ अगस्त से शुरू हो गया था आंदोलन

भागलपुर में नौ अगस्त से ही शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, मेवालाल झा और रामेश्वर लाल अग्रवाल समेत अन्य क्रांतिकारियों की अगुआई में आंदोलन शुरू हो गया था। 12 अगस्त को सरकारी भवन पर तिरंगा फहराया गया। नवगछिया के माल गोदाम में झंडा फहराने के दौरान महज 13 वर्ष के मुंशी साह अंग्रेजी पुलिस की गोली का शिकार हो गए। 13 अगस्त को सबौर और अकबरनगर रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। कहलगांव का इंस्पेक्शन बंगला जला दिया गया। इसी दिन स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी को भागलपुर जेल से छुड़ा लिया गया। सुल्तानगंज में डाकघर और रेलवे माल गोदाम पर भी तिरंगा फहराया गया। बांका के अमरपुर थाना, शंभुगंज डाकबंगला और भरतशिला कचहरी को भी आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।

आजाद दस्ते से प्रेरित होकर बने क्रांतिकारी दल

जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ते से प्रेरणा लेकर भागलपुर-बांका क्षेत्र में कई भूमिगत क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे। भागलपुर में बनारसी लाल और सुल्तानगंज तिलकपुर के सियाराम सिंह दल, बौंसी में परशुराम दल तथा बांका में महेंद्र गोप दल ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। इन दलों की गतिविधियों की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हुई थी। क्रांतिकारी पार्य ब्रह्मचारी ननकार जयरामपुर में इन दलों के सदस्यों को हथियार चलाने और गोला-बारूद के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देते थे। 26 नवंबर को बेलहर थाना जला दिया गया। विभिन्न घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में बांका के क्रांतिकारी महेंद्र गोप को ब्रिटिश शासन ने 15 नवंबर 1945 को भागलपुर जेल में फांसी दे दी।

भागलपुर व बांका में अगस्त क्रांति का असर

1142 लोग जेल भेजे गए

463 क्रांतिकारियों को हुई सजा

तीन क्रांतिकारियों को दी गई फांसी

250 लोगों ने पुलिस-सेना की गोली से दी शहादत

20 थानों पर आंदोलनकारियों ने किया हमला

13 वर्ष की उम्र में मुंशी साह हुए शहीद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई।
ये भी पढ़ें:फायरिंग के बीच अपने कई बेटे खोकर भी फहरया था हापुड़ में तिरंगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।