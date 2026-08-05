अगस्त में दिखेगा छह ग्रहों का दुर्लभ खगोलीय नजारा
अगस्त का महीना खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए विशेष है। 12 से 18 अगस्त के बीच रात 2 बजे के बाद, Jupiter, Mercury, Mars, Uranus, Saturn और Neptune एक लाइन में देखे जाएंगे। 12 और 13 अगस्त को ‘पर्सीड उल्कावर्षा’ अपने चरम पर होगी, जिसमें हर घंटे 50 से 100 टूटते तारे दिखाई देंगे।
12-18 अगस्त को रात दो बजे के बाद दिखेगी परेड 28 अगस्त को ‘स्टर्जन मून’ का नजारा दिखेगालखनऊ, रामेन्द्र प्रताप सिंह। खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए अगस्त का महीना बेहद खास रहने वाला है।12 से 18 अगस्त के बीच रात दो बजे के बाद आसमान में छह ग्रह- बृहस्पति, बुध, मंगल, यूरेनस, शनि और नेपच्यून एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। इनमें से बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी। इसके अलावा 12 और 13 अगस्त की रात ‘पर्सीड उल्कावर्षा’ अपने चरम पर होगी, जिसमें हर घंटे 50 से 100 तक टूटते तारे चमकते दिखेंगे।
12 अगस्त को ही पूर्ण सूर्यग्रहण भी लगेगा, हालांकि रात होने के कारण यह भारत में दिखाई नहीं देगा।
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