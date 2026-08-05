Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगस्त में दिखेगा छह ग्रहों का दुर्लभ खगोलीय नजारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अगस्त का महीना खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए विशेष है। 12 से 18 अगस्त के बीच रात 2 बजे के बाद, Jupiter, Mercury, Mars, Uranus, Saturn और Neptune एक लाइन में देखे जाएंगे। 12 और 13 अगस्त को ‘पर्सीड उल्कावर्षा’ अपने चरम पर होगी, जिसमें हर घंटे 50 से 100 टूटते तारे दिखाई देंगे।

अगस्त में दिखेगा छह ग्रहों का दुर्लभ खगोलीय नजारा

12-18 अगस्त को रात दो बजे के बाद दिखेगी परेड 28 अगस्त को ‘स्टर्जन मून’ का नजारा दिखेगालखनऊ, रामेन्द्र प्रताप सिंह। खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए अगस्त का महीना बेहद खास रहने वाला है।12 से 18 अगस्त के बीच रात दो बजे के बाद आसमान में छह ग्रह- बृहस्पति, बुध, मंगल, यूरेनस, शनि और नेपच्यून एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। इनमें से बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी। इसके अलावा 12 और 13 अगस्त की रात ‘पर्सीड उल्कावर्षा’ अपने चरम पर होगी, जिसमें हर घंटे 50 से 100 तक टूटते तारे चमकते दिखेंगे।

ये भी पढ़ें:solar eclipse date: 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण डायमंड रिंग का नजारा दिखाएगा, किस चीजों का लोग कर रहे इंतजार

12 अगस्त को ही पूर्ण सूर्यग्रहण भी लगेगा, हालांकि रात होने के कारण यह भारत में दिखाई नहीं देगा।

ये भी पढ़ें:Grahan: 12 अगस्त को मेष, कुंभ और मीन राशि पर सूर्य ग्रहण और साढ़ेसाती का दोहरा प्रभाव कैसा रहेगा?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।