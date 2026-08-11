Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑडिशन में ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर छात्र-छात्राओं ने दी प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

अररिया में स्वतंत्रता दिवस-2026 एवं 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। चयनित प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।

ऑडिशन में ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर छात्र-छात्राओं ने दी प्रस्तुति

अररिया, वरीय संवाददाता स्वतंत्रता दिवस-2026 एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जिला प्रशासन, अररिया द्वारा खेल भवन-सह-व्यायामशाला, अररिया में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडिशन में जिले के विभिन्न कोटि के विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए समूह नृत्य एवं समूह गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का ऑडिशन कराया गया। इस संबंध में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सान्याल कुमार ने बताया कि जिले के सभी कोटि के विद्यालयों से छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान के तहत जीविका समूहों ने निकाली तिरंगा यात्रा

सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संबंधित शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान से किसी एक विधा में छात्र-छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था। ऑडिशन में चयनित प्रतिभागियों को ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिले के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को अपनी कला एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना तथा उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करना है।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया में 56 हजार तिरंगों में दिखेगी जीविका दीदियों की मेहनत
ये भी पढ़ें:Gopalganj News: तिरंगे की रंगोली से सजे स्कूलों, गूंजा वंदे मातरम्
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।