ऑडिशन में ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर छात्र-छात्राओं ने दी प्रस्तुति

अररिया, वरीय संवाददाता स्वतंत्रता दिवस-2026 एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जिला प्रशासन, अररिया द्वारा खेल भवन-सह-व्यायामशाला, अररिया में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडिशन में जिले के विभिन्न कोटि के विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए समूह नृत्य एवं समूह गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का ऑडिशन कराया गया। इस संबंध में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सान्याल कुमार ने बताया कि जिले के सभी कोटि के विद्यालयों से छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।