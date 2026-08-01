केजीएमयू में कैग की ऑडिट टीम का डेरा

केजीएमयू में वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन पड़ताल शुरू हो गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की टीम फोकस आधारित कंप्लायंस ऑडिट के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। ऑडिट के दौरान मशीनों की खरीद, टेंडर प्रक्रिया, आय-व्यय का लेखा-जोखा, प्रशासनिक निर्णयों तथा अन्य वित्तीय अभिलेखों की विस्तार से जांच की जा रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। कैग ऑडिट की चार सदस्यीय टीम 15 जुलाई से केजीएमयू में है। चार अगस्त तक टीम केजीएमयू के अलग-अलग विभागों में जांच करेगी। कैग की ऑडिट टीम द्वारा खरीद-फरोख्त, टेंडर प्रक्रिया, मशीनों की खरीद, भुगतान, आय-व्यय और अन्य वित्तीय अभिलेख तलब किए जाने के बाद केजीएमयू के प्रशासनिक और वित्तीय विभागों में हलचल तेज हो गई है।

संबंधित शाखाओं में पुराने रिकॉर्ड जुटाने, फाइलों का मिलान करने और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑडिट टीम के समक्ष मांगे गए सभी अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऑडिट टीम विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं और खरीद संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार उनका सत्यापन करेगी।ऑडिट के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण कर यह देखा जाएगा कि वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं। ऑडिट टीम विश्वविद्यालय में निर्धारित अवधि तक रहकर रिकॉर्ड का परीक्षण शुरू कर दिया है। जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए हैं। इस दौरान जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी लिया जा सकता है। ऑडिट प्रक्रिया पूरी होने के बाद महालेखाकार कार्यालय अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर यदि किसी स्तर पर कमियां या अनियमितताएं मिलती हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।