जजों के विवाद पर बोले अटॉर्नी जनरल, कल तक मामला सुलझ जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के चार जज द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने गलत बताया है। वेणुगोपाल ने कहा कि जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक मामला सुलझ जाएगा। बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों जे चेलमेशवार, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसफ ने मीडिया के सामने आकर कई सवाल उठाए हैं।

चार जजों कें इस तरह सवाल उठाने पर हड़कंप मच गया है। हालांकि चार जजों की मीडिया से बात के बाद सीजेआई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ अटकलें चलती रहीं कि सीजेआई दो बजे कुछ कहेंगे लेकिन सीजेआई ने दो बजे कोर्ट कंडक्ट किया और तीन बजे घर चले गए।

जजों की PC:सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं,बीते दिनों में बहुत कुछ हुआ

Today's press conference could have been avoided, but the Supreme Court judges are all statesman with vast experience and knowledge, and I am sure by tomorrow, the entire issue would be resolved: Attorney General (AG) K K Venugopal to ANI