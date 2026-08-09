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ट्यूबवेल पर वृद्धा से दुष्कर्म का प्रयास, पीटकर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई जिले में एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसका विरोध करने पर आरोपित ने उससे मारपीट की और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर सब्जी बिक्री एवं पेंशन की रकम छीन ली। परिवार ने उसका उपचार कराया और थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

ट्यूबवेल पर वृद्धा से दुष्कर्म का प्रयास, पीटकर किया घायल

हरदोई/सांडी। पति की मौत के बाद खेत में बने ट्यूबवेल पर रह रही वृद्धा के साथ शनिवार देर रात एक अधेड़ ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपित ने वृद्धा के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपित ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सब्जी बिक्री और पेंशन की रकम भी छीन ली। घायल वृद्धा को परिजन चारपाई पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया गया। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।एक गांव निवासी वृद्धा गांव के खेत में बने ट्यूबवेल पर रहती है। शनिवार रात वह रोजाना की तरह वहीं सो रही थी।

उसका बेटा परिवार के साथ गांव स्थित पुश्तैनी मकान में था। आरोप है कि देर रात गांव का ही भगवान सिंह शराब के नशे में ट्यूबवेल पर पहुंचा और वृद्धा को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। वृद्धा ने विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपित ने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और सब्जी बिक्री से मिली नकदी तथा पेंशन की रकम लेकर भाग गया। जाते समय किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। वृद्धा की हालत देखकर परिजन उसे तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां उसका उपचार कराया गया। घटना को लेकर गांव में भी चर्चा बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। आरोपित की तलाश की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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