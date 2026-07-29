महिला ने देवर पर लगाया दुराचार के प्रयास का आरोप
बांदा के अतर्रा थाना क्षेत्र में एक महिला ने दुराचार के प्रयास और जान से मारने की धमकी की शिकायत की है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसका रिश्ते का देवर उसे मंदिर में सोते समय प्रताड़ित करने आया। आरोपी और उसके परिवार ने शिकायत करने पर धमकी दी। वह अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रही है।
बांदा। अतर्रा थाना क्षेत्र में महिला से दुराचार के प्रयास और पीड़ित परिवार को रास्ते में घेरकर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि गर्मी के कारण घर के पास बने मंदिर में सो रही थी। उसी दौरान उसका रिश्ते का देवर वहां पहुंचा और जबरन मुंह दबाकर दुराचार का प्रयास किया। उसके कड़े विरोध और धक्का देने पर आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन हर बार थाने में दबाव बनाकर समझौता करा दिया जाता है।घटना
के बाद जब पीड़िता अपने पति के साथ शिकायत करने निकली, तो मुख्य आरोपी की पत्नी और उसके तीन बेटों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। दबंगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि पहले भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा और अब भी शिकायत करने पर जान से मार देंगे। एसपी से कार्रवाई की मांग की है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें