होटल में बुलाकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, मारपीट
अलीगढ़ में बन्नादेवी क्षेत्र में एक युवती को फिल्म में काम दिलाने के बहाने होटल बुलाकर शराब पिलाने और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में फिल्म में काम दिलाने के बहाने एक युवती को होटल में बुलाकर शराब पिलाने और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता ने थाना बन्नादेवी में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मूलरूप से कासगंज निवासी युवती वर्तमान में क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाके में रहती है। उसने बताया है कि 31 जुलाई को क्वार्सी क्षेत्र के ही एक इलाके के व्यक्ति ने उसे फिल्म में काम करने के बहाने मसूदाबाद बस स्टैंड के पास स्थित होटल में बुलाया था।
आरोप है कि होटल में आरोपी ने उसे कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। सीओ द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।
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