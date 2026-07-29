घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास
मालवीय नगर की एक युवती ने पड़ोस के युवक मनोज कुमार विश्वकर्मा पर दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। युवती ने कहा कि वह 27 जुलाई को घर में अकेली थी, तभी आरोपियों ने घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए और हमला किया। पुलिस जांच कर रही है।
मालवीय नगर सत्तीचौरा निवासी एक युवती ने पड़ोस के युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। युवती की तहरीर के मुताबिक, वह 27 जुलाई की दोपहर घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी मनोज कुमार विश्वकर्मा घर में घुस आया। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए और हमला कर घायल कर दिया। अतरसुइया पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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