आग लगाकर विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश

कोखराज थाना क्षेत्र के परसरा (राजा सुहेल देव नगर) की एक विवाहिता को उसके पति ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। आरोपी ने असफल होने पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। पीड़िता मरणासन्न हो गई तो उसको फांसी पर लटकाने की भी कोशिश की। मामले की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। परसरा निवासी सुषमा देवी ने बताया कि पति अमर सिंह आए दिन उसको प्रताड़ित करता है। 29 जुलाई की रात वह शराब पीकर घर आया और गाली-गलौज करने लगा। आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। किसी तरह पीड़िता भागकर दूसरे कमरे में चली गई तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया।