आग लगाकर विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश
कोखराज थाना क्षेत्र के परसरा में एक विवाहिता के पति ने उसे जिंदा जलाने और फाँसी पर लटकाने का प्रयास किया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल में भर्ती है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
कोखराज थाना क्षेत्र के परसरा (राजा सुहेल देव नगर) की एक विवाहिता को उसके पति ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। आरोपी ने असफल होने पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। पीड़िता मरणासन्न हो गई तो उसको फांसी पर लटकाने की भी कोशिश की। मामले की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। परसरा निवासी सुषमा देवी ने बताया कि पति अमर सिंह आए दिन उसको प्रताड़ित करता है। 29 जुलाई की रात वह शराब पीकर घर आया और गाली-गलौज करने लगा। आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। किसी तरह पीड़िता भागकर दूसरे कमरे में चली गई तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया।
इससे सिर फट गया, साथ ही महिला गिरकर बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इसके बाद आरोपी पति ने उसको फांसी पर लटकाने की कोशिश की। पति मरा समझाकर पड़ोसियों से यह कहकर उसको अस्पताल ले गया कि उसने फांसी लगा ली है। अस्पताल में इलाज के बाद महिला को पूरी तरह से होश आया। मायके वालों के साथ शुक्रवार को उसने थाने जाकर पुलिस को तहरीर दिया। यह भी बताया कि रामस्वरूप ने पति का पूरा सहयोग किया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया है। डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराई जाएगी।
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