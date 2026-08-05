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इस्लामपुर में चौकीदार पुत्र पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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इस्लामपुर में चौकीदार श्यामदेव प्रसाद के पुत्र अवनीश कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, जिससे वह गंभीर जख्मी हो गया है। उसे पटना के लिए रेफर किया गया है। चौकीदार ने पुरानी रंजिश के चलते हमले का आरोप लगाया है।

इस्लामपुर में चौकीदार पुत्र पर जानलेवा हमला

इस्लामपुर। थाना के चौकीदार श्यामदेव प्रसाद के पुत्र अवनीश कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। चौकीदार ने पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया है।

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