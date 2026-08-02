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कार रोककर जानलेवा हमला, चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के रेहरा बाजार में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने पीड़ित की कार के रास्ते को रोककर लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया। पीड़ित ने कार छोड़कर खाई में कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी संतोष वर्मा सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कार रोककर जानलेवा हमला, चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बलरामपुर, संवाददाता। रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अपाचे बाइक से आए हमलावरों ने सुनसान स्थान पर कार रोककर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पीड़ित को साथी के साथ कार छोड़कर खाई में कूदना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एक नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम नौवाकोल निवासी विजयपाल वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रात करीब 8:40 बजे वह अपने एक साथी के साथ काम से धुसवा बाजार गए थे।

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वापस लौटते समय झलहिया नाला पुल के पास पहले से घात लगाए अपाचे बाइक सवार तीन लोगों ने उनकी कार के सामने बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया। कार रुकते ही आरोपियों ने उनकी पहचान पूछी और बिना कुछ कहे लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने कार के शीशे तोड़ दिए और लगातार हमला करते रहे। अचानक हुए हमले से घबराकर वह और उनका साथी किसी तरह कार से निकलकर पास की खाई में कूद गए और झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक हमलावर उन्हें तलाशते रहे और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। विजयपाल वर्मा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि यह हमला ग्राम पकड़ी भुवारी हुसैनाबाद निवासी संतोष वर्मा की साजिश के तहत कराया गया। उनका कहना है कि संतोष वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने आशंका जताई कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संतोष वर्मा और उसके साथियों की होगी। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संतोष वर्मा समेत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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