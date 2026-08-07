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जसपुर में फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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जसपुर में युवक मोहसिन पर कार चढ़ाकर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। अगर आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जसपुर में फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा

जसपुर, संवाददाता। कार चढ़ाकर युवक की हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया है। निर्धारित अवधि में आरोपी के न्यायालय में पेश नहीं होने पर उसके घर की कुर्की की जाएगी। मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को जेल भेज चुकी है।

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घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार दो जुलाई की रात पतरामपुर रोड स्थित नई बस्ती भट्टा कॉलोनी निवासी मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद नबी अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था। आरोप है कि धर्मकांटा के पास कार सवार फैजान, मोहम्मद शोएब, फैज आलम, हुसैन और एजाज ने एकराय होकर मोहसिन और उसके साथी मोहम्मद वली पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद कार चालक एजाज पुत्र इदरीश ने मोहसिन के ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मोहसिन के भाई रईस अहमद की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस की कार्रवाई

विवेचना के दौरान पुलिस फैजान, मोहम्मद शोएब और फैज आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी एजाज पुत्र इदरीश निवासी रहमानिया मैरिज हॉल, जसपुर घटना के बाद से फरार है। एसएसआई भोपाल राम पौरी ने बताया कि फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद पांच अगस्त को न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 84 के तहत कुर्की की उद्घोषणा जारी की। पुलिस ने मुनादी कराने के बाद आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके मकान की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में कोतवाल राजेश पांडेय, एसआई हरीश आर्या, प्रियांशु जोशी और रुचिका चौहान शामिल रहे।

सामान्य प्रश्न

क्या आरोपी का नाम क्या है?
मुख्य आरोपी का नाम एजाज पुत्र इदरीश है।
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