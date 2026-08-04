स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। गांव सिरोही बिजोपुर रोड पर स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में अपराध शाखा सेक्टर 56 की टीम ने मुख्य षड्यंत्रकारी धौज गांव निवासी प्रवेज उर्फ बॉलरको गिरफ्तार किया है। आरोपी के कहने पर उसके बेटे तहसीन ने सद्दीक उर्फ शहनाज पर जान से मारने की नीयत से स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रवेज उर्फ बॉलर चोरी के वाहन खरीदने और कटवाने का काम करता है। उसे शक था कि शहनाज उसके अवैध कार्यों की जानकारी पुलिस को दे रहा है। इसी के चलते उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शहनाज को सबक सिखाने की योजना बनाई और अपने बेटे व भाइयों को स्कॉर्पियो से टक्कर मारने के लिए भेजा।