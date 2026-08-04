स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार
फरीदाबाद में एक स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में प्रवेज उर्फ बॉलर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के बेटे ने जान से मारने की नीयत से शहनाज पर गाड़ी चढ़ाई थी। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है और पहले ही उसके बेटे और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। गांव सिरोही बिजोपुर रोड पर स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या के प्रयास के मामले में अपराध शाखा सेक्टर 56 की टीम ने मुख्य षड्यंत्रकारी धौज गांव निवासी प्रवेज उर्फ बॉलरको गिरफ्तार किया है। आरोपी के कहने पर उसके बेटे तहसीन ने सद्दीक उर्फ शहनाज पर जान से मारने की नीयत से स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रवेज उर्फ बॉलर चोरी के वाहन खरीदने और कटवाने का काम करता है। उसे शक था कि शहनाज उसके अवैध कार्यों की जानकारी पुलिस को दे रहा है। इसी के चलते उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शहनाज को सबक सिखाने की योजना बनाई और अपने बेटे व भाइयों को स्कॉर्पियो से टक्कर मारने के लिए भेजा।
पुलिस रिमांड
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गयाहै। आरोपी को अदालत से एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी के बेटे तहसीन, भाई वसीम और असलम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
मामले का विवरण
बता दें कि एक जुलाई की शाम को सिरोही बीजोपुर रोड पर सिरोही गांव निवासी सद्दीक उर्फ शहनाज को एक काले रंग की स्कॉर्पियो को तेज गति से चलाते हुए जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी थी। जिसमें पीड़ित को काफी चोंटे आई थी। घायल के भाई शहरयाद की शिकायत पर थाना धौज पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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