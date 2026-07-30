रेलवे के सेक्शन इंजीनियर पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला

टाटानगर रेलवे कैरेज एंड वैगन विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर जुनैल केरकेट्टा को 5-6 बदमाशों ने चाकू, चापड़ व अन्य घातक हथियार से मारकर जख्मी कर दिया। घटना मंगलवार रात करीब 10.30 बजे टाटानगर रेलवे के मेन सिक लाइन की है। आशंका जताई जा रही है बदमाश चोरी करने आए थे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ड्यूटी के दौरान लाइन पर थे कि अचानक बदमाश वहां पहुंच गए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर द्वारा पूछताछ करने पर सभी ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन चाकू से दायीं आंख, हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आईं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की चीख सुनकर अन्य रेलवे कर्मचारी पहुंचे।

इस बीच बदमाश लाइन से होकर भाग गए। सहकर्मियों ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को तत्काल इलाज के लिए टाटानगर रेलवे अस्पताल पहुंचाया। इधर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर जानलेवा हमला होने से अन्य रेल कर्मचारी आक्रोशित हैं, क्योंकि रात्रि ड्यूटी के दौरान लाइन एवं अन्य जगहों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। परसूडीह पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है। मेंस कांग्रेस और मेंस यूनियन के नेताओं कहा कि सुरक्षा जवान रहने से रेल कर्मचारी पर हमला नहीं होता। बुधवार को टाटानगर के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक से मिलकर यूनियन नेता सुरक्षा मुद्दे पर वार्ता करेंगे। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर जानलेवा हमले के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर कर्मचारियों का आक्रोश दिख रहा है। एक रेल कर्मचारी ने लिखा कि हमलोगों ने पहले भी टाटानगर के सीएफ यार्ड में आरपीएफ पोस्ट की मांग की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। आरपीएफ पोस्ट होने से आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर की स्थिति गंभीर नहीं होती।