दरगाह के मुतवल्ली पर जानलेवा हमला, केस दर्ज
बाराबंकी के सुरसंडा गांव में दरगाह हजरत मखदूम शाह के मुतवल्ली अली वारिस पर विपक्षियों ने हमला किया। आरोप है कि लाठी-डंडे से हमला करने के कारण अली वारिस बेहोश हो गए। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है और कार्रवाई शुरू हो गई है।
बाराबंकी। मसौली थाना क्षेत्र के सुरसंडा गांव स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह के मुतवल्ली पर विपक्षी ने हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरसंडा गांव स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह के मुतवल्ली अली वारिस उर्फ मुन्ना ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 अगस्त की सुबह करीब आठ बजे अली वारिस दरगाह में लगे दानपात्र को कमेटी के सामने खोलकर उसमें प्राप्त धनराशि निकालकर आ रहे थे। आरोप है कि दरवाजे के पास अल्ताफ, आफताब पुत्र हयात, इम्तियाज पुत्र मस्तफा, रईस, असीर, मन्नू, अतीक पुत्र मो. उमर, शाबान और समीर पुत्र इम्तियाज ने उन्हें घेर लिया। विपक्षी गाली-गलौज करते हुए आफताब समेत सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनके सिर पर हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से अली वारिस मौके पर ही बेहोश हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए。
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दबंग प्रवृत्ति के हैं और दरगाह पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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