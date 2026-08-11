दरगाह के मुतवल्ली पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

बाराबंकी। मसौली थाना क्षेत्र के सुरसंडा गांव स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह के मुतवल्ली पर विपक्षी ने हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरसंडा गांव स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह के मुतवल्ली अली वारिस उर्फ मुन्ना ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 अगस्त की सुबह करीब आठ बजे अली वारिस दरगाह में लगे दानपात्र को कमेटी के सामने खोलकर उसमें प्राप्त धनराशि निकालकर आ रहे थे। आरोप है कि दरवाजे के पास अल्ताफ, आफताब पुत्र हयात, इम्तियाज पुत्र मस्तफा, रईस, असीर, मन्नू, अतीक पुत्र मो. उमर, शाबान और समीर पुत्र इम्तियाज ने उन्हें घेर लिया। विपक्षी गाली-गलौज करते हुए आफताब समेत सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनके सिर पर हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से अली वारिस मौके पर ही बेहोश हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए。