कांवड़ यात्रा: एटीएस ने उड़ाया ड्रोन, एसपी ने कांवड़ मार्गों का किया निरीक्षण

बागपत। एटीएस की टीम ने बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्गों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शनिवार देररात टीम ने पुसार में ड्रोन उड़ाकर मार्गों की निगरानी की। यह कदम हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उठाया गया है। वहीं, रविवार को एसपी ने कांवड़ों मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एटीएम टीम के सदस्य रविंद्र कुमार और सचिन कुमार ने बताया कि आधुनिक ड्रोन कैमरे के जरिए एक स्थान पर खड़े होकर दो से चार किलोमीटर दूर तक निगरानी की जा सकती है। ड्रोन 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़कर पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता है।

कांवड़ मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर ड्रोन उड़ाकर निगरानी लगातार जारी रहेगी। बड़ौत-मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगाजल लेकर आ रहे हैं। वहीं, रविवार को एसपी सूरज कुमार राय ने भी कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रूट डायवर्जन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से कांवड़िये नहीं गुजरने चाहिए। यदि एक्सप्रेस-वे पर कांवड़िये गुजरते मिले, तो संबंधित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने भी शनिवार की रात कांवड़ मार्गों का भृमण करते हुए व्यवस्थाओं को परखा। जहां कर्मियां नजर आई, वहां पुलिस कर्मियों को दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सीओ बागपत सुकन्या शर्मा भी मौजूद रही।