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औघड़नाथ मंदिर आज से एटीएस के हवाले, फोर्स भी अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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औघड़नाथ मंदिर को एटीएस के हवाले किया गया है। शिवरात्रि पर सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं बन रही हैं। 500 मीटर का दायरा वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। मंदिर की चार लेयर सुरक्षा के लिए 800 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे भी लगाये जा रहे हैं।

औघड़नाथ मंदिर आज से एटीएस के हवाले, फोर्स भी अलर्ट

औघड़नाथ मंदिर को अब एटीएस के हवाले कर दिया गया है। शिवरात्रि पर व्यवस्था बनाने के लिए जोन-सेक्टर व्यवस्था बनाई गई है। सोमवार रात से ही मंदिर का 500 मीटर का दायरा वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, साथ ही कांवड़ियों के रुकने और हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा कंट्रोल भी तैयार कर दिया गया है। मंदिर पर दो बम निरोधक दस्ते, दो क्यूआरटी और 20 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। औघड़नाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा अब एटीएस को दे दिया गया है। एटीएस ही अब मंदिर परिसर की सुरक्षा संभालेगी। इसके लिए दो टीमों को तैनात किया गया है। मंदिर के गर्भ गृह से लेकर मुख्य गेट तक चार लेयर में सुरक्षा रहेगी। 800 पुलिस-पीएसी-आरएएफ और बाकी टीम को निगरानी और व्यवस्था बनाने में लगाया है। निगरानी के लिए मंदिर परिसर में ही एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया है, जहां 20 सीसीटीवी से नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा पांच ड्रोन भी रहेंगे, जिनसे आसमान से निगरानी की जा सकेगी। वहीं, दूसरी ओर जोन सेक्टर व्यवस्था भी बनाई गई है। निगरानी के लिए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं。

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500 मीटर पहले ही रोके जाएंगे वाहन

हर तरह के वाहनों की एंट्री मंदिर पर प्रतिबंधित रहेगी। अन्नपूर्णा मंदिर और दूसरी ओर मंदिर से पहले कैंट क्षेत्र में पड़ने वाले चौराहे पर ही पुलिस ने पार्किंग की व्यवस्था कराई है। यहीं से दर्शन करने वालों श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होगा। इसके साथ ही यहां बैरियर और बल्लियां लगाकर वाहनों को रोका जाएगा। इसके अलावा यहां पुलिस भी तैनात रहेगी, ताकि भीड़ ने बढ़े।

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भीड़ बढ़ी तो कैमरा करेगा अलर्ट

मंदिर के बाहर बैरिकेट लगाकर भीड़ कंट्रोल की जाएगी। सात लेन बनाई जा रही हैं, ताकि कोई भगदड़ की स्थिति न हो। इसके साथ ही मंदिर परिसर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस संभालेगी। यहां परिसर में भीड़ बढ़ने पर हाइटेक सीसीटीवी कैमरे अलर्ट भी देंगे।

800 पुलिसकर्मी तैनात

औघड़नाथ मंदिर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक एएसपी, पांच सीओ, 50 इंस्पेक्टर और 100 दरोगा समेत 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक कंपनी पीएसी और आरएएफ भी तैनात है। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक टीम को लगाई जाएगी।

दो क्यूआरटी और टीम तैनात

मंदिर और आसपास तीन पीटीजेड कैमरे और 17 आईपी कैमरे लगाए गए हैं। यह निगरानी व्यवस्था पुलिस लाइन मेरठ स्थित एकीकृत केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम और मंदिर के कंट्रोल रूम से होगी। एक फायर टैंकर, छह एंबुलेंस और एक मेडिकल कैंप होगा।

वर्जन....

शिवरात्रि पर औघड़नाथ मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था का प्लान बनाया गया है। एटीएस और बाकी टीमों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए लगातार दो दिन शिफ्ट में पुलिस की तैनाती रहेगी। - अविनाश पांडेय, एसएसपी मेरठ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

औघड़नाथ मंदिर की सुरक्षा किसके हवाले की गई है?
औघड़नाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा अब एटीएस को दे दिया गया है।
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