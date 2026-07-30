शहरोज के मोबाइल डाटा से मिले कई राज
एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शहरोज के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण राज़ खोले हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान शहरोज के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर जांच की गई। कई संदिग्ध नंबर मिले हैं, जिनसे आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है।
एटीएस ने कस्टडी रिमांड के दौरान मोबाइल डाटा रिकवर किया -मुंबई में उसके नेटवर्क को खंगाल रही जांच एजेंसी, शहजाद भट्टी से मिला कनेक्शन
लखनऊ, विशेष संवाददाता
शहरोज की गिरफ्तारी
पिछले दिनों बलरामपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी शहरोज के मोबाइल से कई राज मिले हैं। मुंबई कनेक्शन के साथ कुछ संदिग्ध नंबर भी जांच एजेंसी एटीएस ने रिकवर किए हैं। इसके जरिए उसके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान एटीएस अधिकारियों ने कई चक्र पूछताछ की है।
जांच की प्रक्रिया
आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 19 जुलाई को शहरोज को बलरामपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उसके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्कों के बारे में जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला कि राजस्थान में हथियार और विस्फोटक लेने पहुंचने वाले एक संदिग्ध आतंकी से शहरोज लगातार संपर्क में था। मुंबई से उसे राजस्थान जाना था। शहरोज उसके संपर्क में रहकर दूसरी व्यवस्थाएं कर रहा था। एटीएस ने शहरोज के मोबाइल से डाटा रिकवर किया है। इससे कई संदिग्ध नंबरों की पहचान की जा रही है। शहरोज के संपर्क में रहने वाले दूसरे चेहरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दो संदिग्ध चिह्नित किए गए हैं। इन्हें शहजाद भट्टी गैंग से जोड़ा गया था। माना जा रहा है कि एटीएस इन दोनों की तलाश में जुट गई है।
सामान्य प्रश्न
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