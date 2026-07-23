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एटीएस ने की संदिग्ध आतंकी शहरोज के दो करीबियों की पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कराया था संपर्क - मोबाइल फोन से मिले

एटीएस ने की संदिग्ध आतंकी शहरोज के दो करीबियों की पहचान

लखनऊ, विशेष संवाददाता

एटीएस ने आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे अलग-अलग माड्यूल को लेकर अपनी पड़ताल तेज की है। ऐसे ही एक ग्रुप से जुड़े बलरामपुर निवासी संदिग्ध आतंकी शहरोज से जुड़े रहे दो युवकों को चिन्हित किया गया है। आरोपी शहरोज ने दोनों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जोड़ा था। सूत्रों के अनुसार एटीएस ने शहरोज के संपर्क में रहे एक संदिग्ध युवक से लंबी पूछताछ भी की है。

पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन

एटीएस को आरोपी शहरोज के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग व संदिग्ध नंबर मिले हैं। मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। एटीएस डिलीट किए गए डाटा को रिकवर कराने का प्रयास कर रही है। आरोपी शहरोज से ऐसे कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। एटीएस उसे पुलिस रिमांड पर लेने के लिए सोमवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। इससे पहले उसके संपर्क में रहे युवकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एटीएस की शुरुआत जांच में यह भी सामने आया था कि शहरोज को राजस्थान पहुंचने के बाद उस शख्स का नाम बताया जाना था, जिससे उसे हथियार और विस्फोटक हासिल करना था। बीते दो माह में पाकिस्तानी गैंगस्टर द्वारा बनाए गए अलग-अलग ग्रुपों से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी सतर्क हो गए हैं। इंस्टाग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से संदिग्ध आतंकियों को दिए जाने वाले टास्क व संदेशों को लेकर अतरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

संदिग्ध आतंकियों की निगरानी

एटीएस अब तक पकड़े जा चुके संदिग्ध आतंकियों से होने वाली चैट व संदेशों का परीक्षण भी कर रही है। एटीएस नवी मुंबई में रहकर मीट का कारोबार करने वाले शहरोज के संपर्क में रहे स्थानीय युवकों के बारे में छानबीन कर रही है।

सवाल-जवाब

एटीएस किसके लिए अपनी पड़ताल तेज कर रही है?
एटीएस आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे अलग-अलग माड्यूल की पड़ताल कर रही है।

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