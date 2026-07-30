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जंगी एप से खड़ा कर रहे थे ‘वारिस पंजाब दे’ का नेटवर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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एटीएस ने बहराइच के रुपईडीहा से संदिग्ध आतंकियों मनबीर सिंह ढिल्लो और विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया। यह दोनों प्रतिबंधित जंगी एप के जरिए पंजाब में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग अलगाववादी विचारधारा से जुड़े थे।

जंगी एप से खड़ा कर रहे थे ‘वारिस पंजाब दे’ का नेटवर्क

एटीएस ने संदिग्ध आतंकी मनबीर सिंह ढिल्लो व विक्रम जोत को रुपईडिहा से गिरफ्तार किया था -जांच के दौरान एटीएस को पता चला कि संगठन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित एप

गिरफ्तारी का विवरण

लखनऊ। विशेष संवाददाता

अलगाववादी और देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने वाले संगठन अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित जंगी एप (एप्लीकेशन) का इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि पिछले दिनों बहराइच के रुपईडीहा से गिरफ्तार अलगाववादी संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सक्रिय सदस्य मनबीर सिंह ढिल्लो तथा विक्रमजीत सिंह प्रतिबंधित जंगी एप के जरिए पंजाब में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे थे।

आतंकवाद निरोधक दस्ते की जांच

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी इसी एप के जरिए संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में था। यह जानकारी आने के बाद आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों 23 जुलाई को एटीएस ने रुपईडीहा एकीकृत चेकपोस्ट से मनबीर सिंह और विक्रमजीत को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ और मिले इलेक्ट्रानिक डिवाइस की जांच में पता चला कि दोनों जंगी एप के जरिए अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के संपर्क में थे। केंद्र सरकार ने जंगी एप को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसे मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर 10 अंकों का एक यूनिक आईडी तैयार करता है। यही यूनिक आईडी एक तरह से फोन नंबर की तरह काम करता है। इससे फोन करने वाले तथा रिसीव करने वाले की पहचान नहीं हो पाती। पता चला है कि इसे इस्तेमाल करने वाले एप पर अपना प्रोफाइल क्षद्म नाम से तैयार करते हैं ताकि पकड़ से बच सकें.

एप के उपयोग की विशेषताएँ

एप का इस्तेमाल करेन वाले लोगों को एसएमएस, ऑडियो, वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध होती है। इसका सर्वर न होने के कारण यदि डाटा डिलीट कर दिया जाए या फिर हो जाए तो आसानी से रिकवर करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त चेहरे इस तरह के एप का इस्तेमाल करते हैं। इस एप के इस्तेमाल की खबरें पहले भी आई हैं। झारखंड में नक्सली संगठन, नशा तस्कर ऐसे एप का इस्तेमाल करते थे। अब आतंकी तथा अलगाववादी संगठन के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एटीएस ने किसे गिरफ्तार किया था?
एटीएस ने मनबीर सिंह ढिल्लो और विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
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