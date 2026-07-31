एटीएस ने क्लोनिंग कर फर्जी आधार अपडेट का किया भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

प्रयागराज में एटीएस ने फर्जी आधार नामांकन और अपडेट के मामले में विवेक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। विवेक पहले आधार सेवा से जुड़ी कंपनी में कार्यरत था और अब वह तकनीकी छेड़छाड़ के जरिए बंद आधार आईडी को सक्रिय कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। फर्जी तरीके से आधार नामांकन और अपडेट करने का नेटवर्क चलाने के मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुलेमसराय के विवेक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। एटीएस प्रभारी अनुज तिवारी ने साइबर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट में गुरुवार को पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया जबकि इस गिरोह से जुड़े दस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है।

आधार सेवा से जुड़ी कंपनी में कार्यरत जांच में सामने आया कि विवेक त्रिपाठी पहले आधार सेवा से जुड़ी एक निजी कंपनी में प्रोजेक्ट क्लस्टर इंचार्ज और बाद में असिस्टेंट रीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। कंपनी का काम समाप्त होने और ऑपरेटरों की सिक्योरिटी राशि वापस नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इसी दौरान आधार ऑपरेटर लवकुश के जरिए विवेक की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसे आधार से जुड़े कामों की तकनीक की अच्छी जानकारी थी। उस शख्स ने क्लोनिंग और बाइपास तकनीक के जरिए बंद हो चुकी आधार आईडी दोबारा सक्रिय कराने का तरीका बताया।

क्लोनिंग तकनीक का उपयोग आरोपी विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेटरों के कंप्यूटर से जुड़कर क्लोनिंग तकनीक से यूआईडीएआई की सुरक्षा प्रणाली को दरकिनार करता था। इसके लिए प्रति आईडी पांच हजार रुपये तथा प्रत्येक आधार नामांकन और अपडेट पर 150 रुपये वसूले जाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि निरस्त हुए आधार नामांकन को भी तकनीकी छेड़छाड़ कर स्वीकृत कराया जाता था।

कई जिलों के ऑपरेटर गिरोह में सक्रिय आरोपी विवेक के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच में कई आधार ऑपरेटरों की आईडी, व्हाट्सएप चैट, भुगतान के स्क्रीनशॉट, लॉगिन विवरण और एक्सेल शीट मिली हैं। इनमें ऑपरेटरों की मैक आईडी, रिमोट एक्सेस विवरण और तैयार किए गए आधार की संख्या दर्ज थी। पूछताछ में आरोपी ने प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, अयोध्या समेत विभिन्न जिलों के कई ऑपरेटरों के नाम भी बताए हैं। एटीएस ने आरोपी के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। गिरोह अनधिकृत यूजर आईडी और पिन का इस्तेमाल कर आधार नामांकन व अपडेट का कार्य कर रहा था, जिससे यूआईडीएआई की सुरक्षा और नागरिकों की पहचान संबंधी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका थी।