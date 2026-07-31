एलएलबी में परमेश्वरदीन लॉ कॉलेज के आशुतोष को मिला गोल्ड मेडल
अतरौली के पंडित परमेश्वर दीन लॉ कॉलेज के छात्र आशुतोष बाजपेयी ने एलएलबी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह सम्मान उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल के द्वारा दिया गया। उनके इस परिश्रम से माता-पिता और कॉलेज का गौरव बढ़ा है।
अतरौली। अतरौली स्थित पंडित परमेश्वर दीन लॉ कॉलेज के छात्र आशुतोष बाजपेयी ने एलएलबी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से माता-पिता के साथ-साथ कॉलेज का भी गौरव बढ़ा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल, कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी तथा उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी की उपस्थिति में आशुतोष बाजपेयी को एलएलबी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कॉलेज प्रबंधक डॉ. प्रमोद शुक्ला एवं कार्यालय प्रभारी प्रेम प्रकाश मिश्रा ने आशुतोष बाजपेयी को सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धि पर बधाई दी।
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