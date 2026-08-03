Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डुमरी एटीएम काटने में सीवान के गैंग पर शक, तीन को दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डुमरी में एचडीएफसी के एटीएम से 3.77 लाख रुपये की चोरी के मामले में सीवान के अंतरराज्यीय गैंग पर शक है। हरियाणा पुलिस ने इस गैंग के तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग कई राज्यों में एटीएम काटने की वारदात करता है।

डुमरी एटीएम काटने में सीवान के गैंग पर शक, तीन को दबोचा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में एचडीएफसी की एटीएम काटकर 3.77 लाख रुपये की चोरी के मामले में सीवान के अंतरराज्यीय गैंग पर शक है। हरियाणा पुलिस ने इस गैंग के तीन शातिरों को सीवान में छापेमारी कर एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगों को रुपए पहुंचाने में तीन गिरफ्तार

गैंग की गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार इस गैंग ने डुमरी के पांच दिनों बाद 27 जुलाई की रात हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के जेसीबी चौक पर स्थित हिटाची कंपनी के एटीएम को निशाना बनाया था। वहां गैस कटर से एटीएम काटकर 5.71 लाख रुपये उड़ा लिए गए थे। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के आधार पर इस गिरोह का सुराग निकाला। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से सीवान के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तरटोला गांव में छापेमारी की। यहां से गैंग के तीन शातिर अभिषेक कुमार, विशाल कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह गैंग कई राज्यों और जिलों में घूम-घूमकर एटीएम काटने की वारदात करता है।

चोरी की विस्तृत जानकारी

22 जुलाई की रात डुमरी में एचडीएफसी के एटीएम को गैस कटर से काटकर 3.77 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस मामले में एटीएम का रख-रखाव करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों का फुटेज लिया है। बताया गया कि फुटेज में दिख रहे संदिग्ध का हुलिया सीवान से गिरफ्तार एटीएम काटने वाले गिरोह के शातिरों से मेल खा रहा है।

पुलिस का कार्यवाही

सीवान गैंग की जानकारी मिलते ही तिरहुत रेंज के डीआइजी चंदन कुशवाहा ने सदर थानेदार नवलेश कुमार आजाद को इन शातिरों से डुमरी कांड को लेकर पूछताछ करने का निर्देश दिया है। थानेदार को बिहार एसटीएफ और फरीदाबाद पुलिस से संपर्क कर जानकारी साझा करने और पहचान के आधार पर तीनों को रिमांड पर लेने के लिए कहा है।

प्रश्नोत्तर

डुमरी में एटीएम से कितने रुपये की चोरी हुई थी?
डुमरी में एचडीएफसी के एटीएम से 3.77 लाख रुपये की चोरी हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।