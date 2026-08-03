डुमरी एटीएम काटने में सीवान के गैंग पर शक, तीन को दबोचा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डुमरी में एचडीएफसी के एटीएम से 3.77 लाख रुपये की चोरी के मामले में सीवान के अंतरराज्यीय गैंग पर शक है। हरियाणा पुलिस ने इस गैंग के तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग कई राज्यों में एटीएम काटने की वारदात करता है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में एचडीएफसी की एटीएम काटकर 3.77 लाख रुपये की चोरी के मामले में सीवान के अंतरराज्यीय गैंग पर शक है। हरियाणा पुलिस ने इस गैंग के तीन शातिरों को सीवान में छापेमारी कर एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया है।

गैंग की गिरफ्तारी जानकारी के अनुसार इस गैंग ने डुमरी के पांच दिनों बाद 27 जुलाई की रात हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के जेसीबी चौक पर स्थित हिटाची कंपनी के एटीएम को निशाना बनाया था। वहां गैस कटर से एटीएम काटकर 5.71 लाख रुपये उड़ा लिए गए थे। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के आधार पर इस गिरोह का सुराग निकाला। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से सीवान के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तरटोला गांव में छापेमारी की। यहां से गैंग के तीन शातिर अभिषेक कुमार, विशाल कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह गैंग कई राज्यों और जिलों में घूम-घूमकर एटीएम काटने की वारदात करता है।

चोरी की विस्तृत जानकारी 22 जुलाई की रात डुमरी में एचडीएफसी के एटीएम को गैस कटर से काटकर 3.77 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस मामले में एटीएम का रख-रखाव करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों का फुटेज लिया है। बताया गया कि फुटेज में दिख रहे संदिग्ध का हुलिया सीवान से गिरफ्तार एटीएम काटने वाले गिरोह के शातिरों से मेल खा रहा है।

पुलिस का कार्यवाही सीवान गैंग की जानकारी मिलते ही तिरहुत रेंज के डीआइजी चंदन कुशवाहा ने सदर थानेदार नवलेश कुमार आजाद को इन शातिरों से डुमरी कांड को लेकर पूछताछ करने का निर्देश दिया है। थानेदार को बिहार एसटीएफ और फरीदाबाद पुलिस से संपर्क कर जानकारी साझा करने और पहचान के आधार पर तीनों को रिमांड पर लेने के लिए कहा है।